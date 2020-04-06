Компания готова заключить партнерское соглашение по доставке продукции и товаров с ресторанами, кафе, столовыми, закусочными, торговыми центрами, рынками, гипер- и супермаркетами, продуктовыми и промтоварными торговыми точками, аптеками, магазинами одежды, химчистками и другими предприятиями Уральска. А также, уважаемые уральцы, скачав с Play Market мобильное приложение «такси city», вы можете воспользоваться нашими услугами.Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.