Известная компания «Такси «CITY» предлагает взаимовыгодное сотрудничество предприятиям общепита, продовольственным торговым точкам и другим компаниям в Уральске по доставке продукции и товаров на дом горожанам. Такси «CITY» приглашает к партнерскому сотрудничеству Компания готова заключить партнерское соглашение по доставке продукции и товаров с ресторанами, кафе, столовыми, закусочными, торговыми центрами, рынками, гипер- и супермаркетами, продуктовыми и промтоварными торговыми точками, аптеками, магазинами одежды, химчистками и другими предприятиями Уральска. А также, уважаемые уральцы, скачав с Play Market мобильное приложение «такси city», вы можете воспользоваться нашими услугами. Обращаться по телефону: 8 705 822 38 35 с 10.00 до 17.00 Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.