Полицейские и волонтеры продолжают работу по выявлению нарушений режима ЧП, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Четыре блокпоста установили на въездах в Атырау Иллюстративное фото из архива "МГ" На 5 апреля в Актюбинской области стражами порядка пресечено 133 факта нарушений режима ЧП, из них по статье 476 КоАП РК "Нарушение режима ЧП" - 122 нарушения. 10 человек арестованы, наложено 56 штрафов, 8 предупреждений, 43 материала направлены в суд. По статье 478 КоАП РК "Действия, провоцирующие нарушение правопорядка в условиях чрезвычайного положения" полицейские выявили 11 нарушений, в том числе наложено 7 штрафов, 4 человека арестованы. Так, в Мугалжарском районе местный житель нарушил карантин. Мужчина, вернувшийся из Шымкента, был помещен в центральную районную больницу на карантин как контактное лицо. Однако, не дождавшись срока окончания карантина, он самовольно покинул больницу и съездил домой. Мужчина был задержан по статье 476 КоАП РК, материалы дела направлены в суд. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 6 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 584, вылечились 42 человек, умерли - 6. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.