Более полусотни долгостроев завершили в ЗКО

В Западно-Казахстанской области зарегистрировано 55 незавершенных социальных объектов. Их строительство началось в 2020-2022 годы. Причиной простоя объектов стала безответственность подрядчиков, приостановка финансирования и нехватка материалов.

— В 2023-2024 годах строительство объектов возобновили и на сегодняшний день уже построили 53 объекта, среди них — жилые дома, школы, спортивные комплексы, водопроводы и другие. Так, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Таскалинском районе и трехэтажных жилых домов в Теректинском районе должны были начать в 2020 году и завершить в 2022 году. Однако этого не произошло. По поручению акима области провели соответствующую работу, в этом году строительство объектов завершили, — рассказали в акимате ЗКО.