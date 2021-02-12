В травмпункт областной многопрофильной больницы с утра поступают десятки горожан с переломами и ушибами, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральске за несколько часов в травмпункт поступили 28 пациентов с травмами, связанными с гололедом Погода не перестает удивлять уральцев. Три дня назад в областном центре были морозы и даже отменили занятия для учеников младших классов. Спустя сутки на город обрушился снегопад и установилась теплая погода, которая позже сменилась дождями. Сегодня, 12 февраля, Уральск будто превратился в один большой каток. Горожане в буквальном смысле катились по тротуарам: кто на работу, кто на учебу. К сожалению, не обошлось и без падений. В травмпункте областной многопрофильной больницы уже второй день наблюдается наплыв пациентов. Кого-то доставляют на машинах скорой помощи, кого-то привозят родные и близкие, а кто-то приезжает на такси. У большинства пациентов, как в известном советском кино, один сценарий: упал, очнулся, гипс. В коридорах больницы негде яблоку упасть. Пенсионерка Любовь Наумова говорит, что упала возле магазина и сломала себе руку. –Я шла по улице Курмангазы, возле магазина "Лидер" подскользнулась и упала. Было очень скользко, ничем не было посыпано. Благо, за мной шла соседка, она помогла мне, вызвала такси и я приехала в травмпункт. Здесь мне сделали рентген, выявили перелом руки, наложили гипс. Сколько прохожу - не знаю, - говорит Любовь Наумова. Заведующий приемным отделением областной многопрофильной больницы Акылбек Бакаев рассказал, что за два дня (11 и 12 февраля) в приемный покой медучреждения обратились 100 человек. – Из 100 человек 60 получили травмы из-за падения в гололед. Они получили травмы различных локализций - это травмы верхних и нижних конечностей, грудной клетки, головы. Часть пациентов по показаниям госпитализированы в отделение травматологии, часть с сотрясением головного мозга госпитализированы в отделение нейрохирургии. Состояние пострадавших стабильное, они получают соответствующее лечение. С 8.00 до 12.00 сегодняшнего дня поступили 28 пациентов, которые получили травмы от падения во время гололеда, - рассказал Акылбек Бакаев. Главный специалист ДЧС ЗКО Нуралы Мусиев призвал жителей области соблюдать все меры предосторожности. – На территории областного центра наблюдается образование наледи и гололеда. Просим горожан быть бдительными, соблюдать правила, надевать удобную обувь и не пренебрегать предупреждающими знаками, - отметил Нуралы Мусиев. В Уральске за несколько часов в травмпункт поступили 28 пациентов с травмами, связанными с гололедом (фото) Любовь Наумова В Уральске за несколько часов в травмпункт поступили 28 пациентов с травмами, связанными с гололедом (фото) В Уральске за несколько часов в травмпункт поступили 28 пациентов с травмами, связанными с гололедом (фото) В Уральске за несколько часов в травмпункт поступили 28 пациентов с травмами, связанными с гололедом (фото) В Уральске за несколько часов в травмпункт поступили 28 пациентов с травмами, связанными с гололедом (фото) В Уральске за несколько часов в травмпункт поступили 28 пациентов с травмами, связанными с гололедом (фото) В Уральске за несколько часов в травмпункт поступили 28 пациентов с травмами, связанными с гололедом (фото) В Уральске за несколько часов в травмпункт поступили 28 пациентов с травмами, связанными с гололедом (фото) В Уральске за несколько часов в травмпункт поступили 28 пациентов с травмами, связанными с гололедом (фото) В Уральске за несколько часов в травмпункт поступили 28 пациентов с травмами, связанными с гололедом (фото) В Уральске за несколько часов в травмпункт поступили 28 пациентов с травмами, связанными с гололедом (фото) В Уральске за несколько часов в травмпункт поступили 28 пациентов с травмами, связанными с гололедом (фото) В Уральске за несколько часов в травмпункт поступили 28 пациентов с травмами, связанными с гололедом (фото) В Уральске за несколько часов в травмпункт поступили 28 пациентов с травмами, связанными с гололедом (фото) В Уральске за несколько часов в травмпункт поступили 28 пациентов с травмами, связанными с гололедом (фото) Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА