Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщается в Telegrаm-канале межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекциеи в РК, всего в стране было зарегистрировано 197 033 случаев COVID-19, из них 11 701 приходится на ЗКО. Также в МВК РК сообщили, что за прошедшие сутки, 8 февраля, было зарегистрировано 918 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в ЗКО - 51 случай. - На 9 февраля от КВИ продолжают лечиться 26 380 человек. Из числа заболевших КВИ в тяжелом состоянии находятся 261 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – 50 пациентов, на аппарате ИВЛ - 41 пациент, - отметили в МВК РК. Кроме того, в Telegrаm-канале сообщили данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19. - На 7 февраля было зарегистрировано 5 случаев заболевания. Выздоровели 259 человек. С 1 августа 2020 года было зарегистрировано 48 318 заболевших, случаев с летальным исходом - 584, всего выздоровели – 37 730 человек, - отметили в МВК РК. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.