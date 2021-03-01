Как рассказал аким Теректинского района Арман Утегулов, в этом году птицеводством решили заниматься около ста жителей района. – Теперь мы решили каждого предпринимателя, взявшего по госпрограмме птенцов, сопровождать в течение 45 дней. Ответственными будут сельские акимы, ветеринары и председатели сельскохозяйственных кооперативов. Они должны назначить одного человека, который будет осуществлять контроль. В мае этого года мы собираемся приобрести около 15 тысяч цыплят, допустимая норма расхода не должна превышать 5%. В данный момент желание заниматься птицеводством изъявили более ста жителей района, еще 400 человек хотят заниматься животноводством, 26 человек - садоводством, - рассказал Арман Утегулов. По словам акима района, в прошлом году более пяти тысяч цыплят, выданных государственной программой "Енбек-балапан", погибли. – Главной причиной гибели цыплят стало то, что у людей нет навыков ухаживания за птицей, с ними не проводились разъяснительные работы. Они не знали, каким должен быть температурный режим, как и сколько их нужно кормить. Место, где содержались птицы, не дезинфицировали, царила антисанитария. Часть цыплят съели вороны, кошки и собаки. Из 13 тысяч цыплят продать удалось около тысячи. Более пяти тысяч погибли, - заключил Арман Утегулов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.