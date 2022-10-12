Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации единого контакт-центра «109», в северо-восточном массиве Уральска проведут плановые работы по переносу газопровода. Временно без голубого топлива останутся 1 216 потребителей, которые живут в многоэтажных домах на улице Самал. Работы будут проводиться 13 октября с 9:00 до 20:00. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.