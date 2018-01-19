Для всех желающих вечером, 18 января, на естественных водоемах были созданы специальные купели - иордани. Дно под местом для ныряния проверено водолазами на предмет наличия посторонних предметов, крупных коряг и острых камней. Также была проверена ровность дна. Места для крещенских купаний оборудовали деревянными настилами, поручнями и ступенями для входа и выхода. Вместе с тем, для удобства граждан были установлены раздевалки и палатки. Всего в городе Атырау были определены 3 места для купания: р. Урал, недалеко от ресторана «Урал», у моста Мечникова, а также в районе Жилгородка. Всего по области определено 7 мест для купания. 19 января в 10.00 часов в районе водноспасательной станции священнослужитель провел особый обряд освещения воды на реке Урал, прочитал молитву и трижды погрузил в воду крест, после чего все желающие по очереди окунались в освященную воду. По предварительным данным, по области в прорубях с ночи 18 января до полудня 19 января искупались свыше 1000 человек. На месте купания дежурят сотрудники ДЧС Атырауской области и управления внутренних дел, а также спасатели Западного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда, врачи Центра медицины катастроф. - В целях обеспечения безопасности в период проведения Крещенского купания в праздничную ночь было организовано дежурство сотрудников ДЧС Атырауской области, личного состава УВД, Западного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда и Центра медицины катастроф. Всего 18 января в обеспечении безопасности граждан было задействовано 23 человека и 3 единицы техники. Сегодня, 19 января, до самого вечера у прорубей будут дежурить 25 человек и 3 единицы техники, - сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области.eRgJFIGT69I