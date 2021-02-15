Иллюстративное фото из архива "МГ" В конце прошлого года в Кызылкогинском районе, хозяйничая у себя дома, 52-летний мужчина шлифовальной машинкой «болгаркой» поранил себе лицо с очень серьёзными последствиями. В районной больнице пациенту экстренно оказали первичную хирургическую помощь, затем скорая доставила его Атыраускую областную больницу. Здесь его обследовали врачи отделения челюстно-лицевой хирургии, сделали компьютерную томографию и приступили к операции. Диагноз был жестокий: резаная сквозная рана угла глаза справа, спинки, крыла носа, верхней губы, угла рта, подбородка слева, перелом альвеолярного отростка верхней челюсти слева. Операция длилась четыре часа, после неё мужчина сутки находился в реанимации, а потом был переведен в общую палату, где за ним ещё неделю наблюдал оперировавший его врач Жасулан Шадияров. После этого пациента выписали домой. По словам врачей Кызылкогинской райбольницы, у него остался шрам на лице между глазом и губой, но не сильно заметный. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.