Врачи диагностировали у мужчины резаную сквозную рану угла глаза справа, спинки, крыла носа, верхней губы, угла рта, подбородка слева, перелом верхней челюсти слева, сообщает azh.kz. Министр здравоохранения РК рассказал, когда закончится строительство модульной инфекционной больницы в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" В конце прошлого года в Кызылкогинском районе, хозяйничая у себя дома, 52-летний мужчина шлифовальной машинкой «болгаркой» поранил себе лицо с очень серьёзными последствиями. В районной больнице пациенту экстренно оказали первичную хирургическую помощь, затем скорая доставила его Атыраускую областную больницу. Здесь его обследовали врачи отделения челюстно-лицевой хирургии, сделали компьютерную томографию и приступили к операции. Диагноз был жестокий: резаная сквозная рана угла глаза справа, спинки, крыла носа, верхней губы, угла рта, подбородка слева, перелом альвеолярного отростка верхней челюсти слева. Операция длилась четыре часа, после неё мужчина сутки находился в реанимации, а потом был переведен в общую палату, где за ним ещё неделю наблюдал оперировавший его врач Жасулан Шадияров. После этого пациента выписали домой. По словам врачей Кызылкогинской райбольницы, у него остался шрам на лице между глазом и губой, но не сильно заметный. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  