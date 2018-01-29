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Больной эпилепсией малыш из Уральска, которому собирали деньги, начал видеть
Лечение дает положительные результаты: малыш начал видеть и уже самостоятельно переворачивается на бок, однако семье необходимы деньги на дорогостоящее обследование, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Почти год назад родители Нурхата ЕЛЕУСИНОВА обратились за помощью к людям, им требовалось собрать деньги на обследование сына в городе Тольятти Российской Федерации. Средства собрать удалось. Мальчику провели обследование, изменили диагноз и назначили новое лечение. Как рассказала мама Нурхата Кристина ЕЛЕУСИНОВА, после рекомендаций врачей из Тольятти они начали лечит
Лечение дает положительные результаты: малыш начал видеть и уже самостоятельно переворачивается на бок, однако семье необходимы деньги на дорогостоящее обследование, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото из архива "МГ"
Почти год назад родители Нурхата ЕЛЕУСИНОВА обратились за помощью к людям, им требовалось собрать деньги на обследование сына в городе Тольятти Российской Федерации. Средства собрать удалось. Мальчику провели обследование, изменили диагноз и назначили новое лечение.
Как рассказала мама Нурхата Кристина ЕЛЕУСИНОВА, после рекомендаций врачей из Тольятти они начали лечить ребенка другими препаратами.
- Это долгий процесс. Препарат, который мы ему вводим, в течение двух месяцев адаптируется в крови. Спустя четыре месяца мы наблюдаем улучшения, - рассказала мама Нурхата.
По словам мамы, сейчас Нурхат самостоятельно просит еды, может даже схватить ложку. Он требует внимания к себе. Начал издавать звуки, которые у него получаются. Уже сам стал переворачиваться на бок.
Родители планируют повезти малыша в город Алматы на проведение дорогостоящего обследования.
- Хотим сдать анализ на исследование панели наследственной эпилепсии, который стоит 235 тысяч тенге и еще секвенирование геномы, этот анализ стоит более 2 миллионов тенге, - пояснила Кристина ЕЛЕУСИНОВА.
Родители Нурхата начали собирать денежные средства.
- Мы не теряем надежды и все готовы сделать для того, чтобы он развивался и жил дальше, - рассказала Кристина.
Напомним, Нурхату ЕЛЕУСИНОВУ в Уральске поставили диагноз ДЦП с эпилепсией. Родители искренне надеются, что их сын в скором времени поправится, а постоянные судороги прекратятся. На собранные средства родители Нурхата отвезли его Тольяти Российской Федерации на обследование. После чего ребенок начал видеть.
Если вы хотите помочь маленькому Нурхату, звоните по номеру 8(707)-456-59-82. Деньги можно перечислить на номер карточки АО "Казкоммерцбанк": 4003 0327 3013 6308 на имя Елеусиновой Кристины Владимировны. Или перечислить на счет Киви кошелек: ±77074565982.