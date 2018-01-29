Больной эпилепсией малыш из Уральска, которому собирали деньги, начал видеть

Лечение дает положительные результаты: малыш начал видеть и уже самостоятельно переворачивается на бок, однако семье необходимы деньги на дорогостоящее обследование, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Почти год назад родители Нурхата ЕЛЕУСИНОВА обратились за помощью к людям, им требовалось собрать деньги на обследование сына в городе Тольятти Российской Федерации. Средства собрать удалось. Мальчику провели обследование, изменили диагноз и назначили новое лечение. Как рассказала мама Нурхата Кристина ЕЛЕУСИНОВА, после рекомендаций врачей из Тольятти они начали лечит