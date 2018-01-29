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Происшествия

Больной эпилепсией малыш из Уральска, которому собирали деньги, начал видеть

Лечение дает положительные результаты: малыш начал видеть и уже самостоятельно переворачивается на бок, однако семье необходимы деньги на дорогостоящее обследование, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Почти год назад родители Нурхата ЕЛЕУСИНОВА обратились за помощью к людям, им требовалось собрать деньги на обследование сына в городе Тольятти Российской Федерации. Средства собрать удалось. Мальчику провели обследование, изменили диагноз и назначили новое лечение. Как рассказала мама Нурхата Кристина ЕЛЕУСИНОВА, после рекомендаций врачей из Тольятти они начали лечит
Кристина Кобина
Больной эпилепсией малыш из Уральска, которому собирали деньги, начал видеть
Лечение дает положительные результаты: малыш начал видеть и уже самостоятельно переворачивается на бок, однако семье необходимы деньги на дорогостоящее обследование,  сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото из архива "МГ" Почти год назад родители Нурхата ЕЛЕУСИНОВА обратились за помощью к людям, им требовалось собрать деньги на обследование сына в городе Тольятти Российской Федерации. Средства собрать удалось. Мальчику провели обследование, изменили диагноз и назначили новое лечение. Как рассказала мама Нурхата Кристина ЕЛЕУСИНОВА, после рекомендаций врачей из Тольятти они начали лечить ребенка другими препаратами. - Это долгий процесс. Препарат, который мы ему вводим, в течение двух месяцев адаптируется в крови. Спустя четыре месяца мы наблюдаем улучшения, - рассказала мама Нурхата. По словам мамы, сейчас Нурхат самостоятельно просит еды, может даже схватить ложку. Он требует внимания к себе. Начал издавать звуки, которые у него получаются. Уже сам стал переворачиваться на бок. Родители планируют повезти малыша в город Алматы на проведение дорогостоящего обследования. - Хотим сдать анализ на исследование панели наследственной эпилепсии, который стоит 235 тысяч тенге и еще секвенирование геномы, этот анализ стоит более 2 миллионов тенге, - пояснила Кристина ЕЛЕУСИНОВА. Родители Нурхата начали собирать денежные средства. - Мы не теряем надежды и все готовы сделать для того, чтобы он развивался и жил дальше, - рассказала Кристина.
Напомним, Нурхату ЕЛЕУСИНОВУ в Уральске поставили диагноз ДЦП с эпилепсией. Родители искренне надеются, что их сын в скором времени поправится, а постоянные судороги прекратятся. На собранные средства родители Нурхата отвезли его Тольяти Российской Федерации на обследование. После чего ребенок начал видеть.
Если вы хотите помочь маленькому Нурхату, звоните по номеру 8(707)-456-59-82. Деньги можно перечислить на номер карточки АО "Казкоммерцбанк": 4003 0327 3013 6308 на имя Елеусиновой Кристины Владимировны. Или перечислить на счет Киви кошелек: ±77074565982.
 
ДЦП сбор средств эпилепсия Нурхат ЕЛЕУСИНОВ

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