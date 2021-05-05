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Социум

Больному ДЦП мальчику из Уральска собрали полмиллиона тенге

Семье требовалось 250 тысяч тенге на лечение в Ташкенте, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Мама 5-летнего Батыржана Салтанат рассказывает, что за полдня им поступило 500 тысяч тенге. - Я благодарна всем, кто откликнулся на наши просьбы и перевел нам деньги. Нам перевели больше, чем требовалось. Часть денег мы используем на поездку в Ташкент в мае, а часть оставим на осень, на следующую поездку. Спасибо всем, - говорит Салтанат. Напомним, 5-летний Батыржан с рождения страдает тяжелой формой ДЦП. Мальчик не ходит, не сидит и не переворачивается самостоятельно. Мама воспитывает мальчика
Дана Рахметова
Больному ДЦП мальчику из Уральска собрали полмиллиона тенге
Семье требовалось 250 тысяч тенге на лечение в Ташкенте, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
250 тысяч тенге нужно на лечение за границей больному мальчику из Уральска
250 тысяч тенге нужно на лечение за границей больному мальчику из Уральска
Мама 5-летнего Батыржана Салтанат рассказывает, что за полдня им поступило 500 тысяч тенге. - Я благодарна всем, кто откликнулся на наши просьбы и перевел нам деньги. Нам перевели больше, чем требовалось. Часть денег мы используем на поездку в Ташкент в мае, а часть оставим на осень, на следующую поездку. Спасибо всем, - говорит Салтанат. Напомним, 5-летний Батыржан с рождения страдает тяжелой формой ДЦП. Мальчик не ходит, не сидит и не переворачивается самостоятельно. Мама воспитывает мальчика одна. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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