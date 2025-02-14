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Социум

Больше 42 тысяч казахстанцев призовут в армию

За уклонение от призыва на срочную воинскую службу действующим законодательством предусмотрены административная и уголовная ответственность.
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Больше 42 тысяч казахстанцев призовут в армию

Служить пойдут мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, у  которых нет права на отсрочку или освобождение. Служить они будут в различных силовых структурах. В том числе в вооруженных силах, министерстве внутренних дел, министерстве по чрезвычайным ситуациям, комитете национальной безопасности и службе государственной охраны.

После получения повесток и SMS-сообщений каждый призывник должен пройти медкомиссию, которая определит, годен ли он к прохождению срочной службы. За уклонение от призыва на срочную воинскую службу действующим законодательством предусмотрены административная и уголовная ответственность.

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Ранее мы сообщали, что президент подписал указ о призыве на срочную воинскую службу.

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