Больше 90% избирателей проголосовали в ЗКО

Об этом передает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на областную избирательную комиссию. По данным областной избирательной комиссии, на 18.00 часов в ЗКО проголосовали 90,16% избирателей. По городу Уральск эта цифра составляет 84,9%. - В районах явка избирателей составляет 94-96%, - рассказал председатель областной избирательной комиссии Гайса КАПАКОВ. По его словам, уже к 16 часам дня в ЗКО были закрыты 53 участка, на которых проголосовали 100% избирателей. Всего в ЗКО 523 избирательных участка, 101 из которых в областном центре. Избирателей в нашей области чуть больше 400 тысяч чел