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Социум

Больше 90% избирателей проголосовали в ЗКО

Об этом передает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на областную избирательную комиссию. По данным областной избирательной комиссии, на 18.00 часов в ЗКО проголосовали 90,16% избирателей. По городу Уральск эта цифра составляет 84,9%. - В районах явка избирателей составляет 94-96%, - рассказал председатель областной избирательной комиссии Гайса КАПАКОВ. По его словам, уже к 16 часам дня в ЗКО были закрыты 53 участка, на которых проголосовали 100% избирателей. Всего в ЗКО 523 избирательных участка, 101 из которых в областном центре. Избирателей в нашей области чуть больше 400 тысяч чел
Анэль Кайнеденова
Больше 90% избирателей проголосовали в ЗКО
Об этом передает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на областную избирательную комиссию.
domprest (6)
domprest (6)
 По данным областной избирательной комиссии, на 18.00 часов в ЗКО проголосовали 90,16% избирателей. По городу Уральск эта цифра составляет 84,9%. - В районах явка избирателей составляет 94-96%, - рассказал председатель областной избирательной комиссии Гайса КАПАКОВ. По его словам, уже к 16 часам дня в ЗКО были закрыты 53 участка, на которых проголосовали 100% избирателей. Всего в ЗКО 523 избирательных участка, 101 из которых в областном центре. Избирателей в нашей области чуть больше 400 тысяч человек. Между тем, как сообщает Tengrinews.kz из ЦИК РК, где каждые два часа представителям отечественных и зарубежных СМИ докладывают о явке избирателей, на 18 часов на выборах президента Казахстана проголосовали почти 90 процентов избирателей. - По данным, представленным избирательными участками, по состоянию на 18 часов времени Астаны избирательные бюллетени получили 89,69 процента от общего количества избирателей, включенных в списки", - привел данные член Центризбиркома Марат САРСЕМБАЕВ. В разрезе регионов ситуация с явкой складывается таким образом: Акмолинская область - 94,81 процента, Актюбинская - 85,05, Алматинская - 91,17, Атырауская область - 92,96, Восточно-Казахстанская - 93,55, Жамбылская - 92,97, Западно-Казахстанская - 90,16, Карагандинская - 91,12, Кызылординская - 93,68, Костанайская - 91,27, Мангистауская - 88,45, Павлодарская - 90,23, Северо-Казахстанская - 93,86, Южно-Казахстанская - 93,55 , Астана - 88,29, Алматы - 73,17.
голосование выборы

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