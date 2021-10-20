- Год в плане погодных условий был сложным. Под списание попало более двух тысяч гектаров зерновых и 210 гектаров масличных культур. Валовой сбор зерновых оказался в два раза меньше, - рассказал руководитель отдела сельского хозяйства Алтынбек Бексеитов.

- Сейчас мы не перекрываем потребность населения в этих сельхозкультурах.То, что выращивают местные фермеры для такого большого района, как Бурлинский, мало. Население вынуждено приобретать привозной картофель и овощи. Поэтому в 2022 -2023 годах площади под картофель и овощные культуры будут увеличены в пять раз, - сказал Алтынбек Бексеитов.

Нужно отметить, что земледелием в Бурлинском районе занимается более 50 сельхозформирований. Среди них такие крупные, как: ТОО «Бума», ТОО «Жарсуат», ТОО «Димитрово», ТОО «Агровик», ТОО «Урал». В этом году посевные площади (включая кормовые культуры прошлых лет) в Бурлинском районе составили 53 тысячи гектаров. Из них зерновыми было засеяно порядка 12 тысяч гектаров, масличными культурами – свыше восьми тысяч гектаров, около 300 гектаров составили картофель, овощные и бахчевые культуры. К слову, впервые в Бурлинском районе, как техническая культура, был засеян лён на территории санитарно-защитной зоны (район бывшего села Тунгуш). По информации отдела сельского хозяйства Бурлинского района, урожай зерновых составил семи центнеров с гектара, масличных - 5,5 центнера с гектара, картофеля и овощей– 160 центнеров с гектара.Но вместе с тем руководитель сельхозотдела отметил, что план по заготовке грубых кормов был выполнен на 140%. - Наши фермеры обеспечили грубыми кормами не только свой район, но также оказали помощь фермерам Мангыстауской области, чьи хозяйства пострадали от засухи. Из Бурлинского района в Мангыстаускую область было отправлено около 1000 тонн сена, - сообщил Бексеитов. Он также добавил, что в ближайшие годы планируется делать ставку на выращивание картофеля и овощей.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.