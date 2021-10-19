Почему один лук портится быстроа другой может длительное время пролежать как будто его только принесли с грядкиВсе дело в сорте лукаКак выбрать правильной сорт и как его хранитьЧитайте ниже. Как правильно хранить лук, чтобы он не испортился и сохранил вкус и аромат Фото с сайта Pixabay.com Особое внимание при отправке лука на хранение стоит уделить сортировкеВыбирайте для этого более поздние сортакоторые зреют в конце лета и начале осениОстановите свой выбор на желтых луковицаха не на красныхкоторые портятся быстро. Обращайте внимание на вид овощаЛук должен быть небольшого размераплотнымгладкимровнымбез поврежденийбез проросших зеленых побеговкорешковплесени и белого налета. Хранить лук следует в прохладномв умеренно влажномтемном и хорошо проветриваемом помещенииТогда они не будут прорастать и портитьсяИдеально подойдет для этого балконыподвалыпогреба и неотапливаемые гаражиСамая подходящая температура от 0 до 1 градуса. Лук во время хранения должен «дышать», другими словами иметь доступ к свежему воздухуЕго нельзя хранить в пакетахтак как туда не поступает воздухОстановите свой выбор на плетеных корзинахкапроновых чулкахколготкахсеткахдеревянных ящиках и картонных коробкахВремя от времени рекомендуется перебирать овощи и проветривать помещениеВыбрасывайте гниющие луковицыовощи с побегами. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.