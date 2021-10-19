Фото с сайта pexels.com Вязкость фрукта вызывают танины, которые преобладают в любом сорте. Только в некоторых в большем количестве и тогда невозможно насладиться всей сладостью плода. Самые популярные не вяжущие сорта, это «королёк» и «хиакуме». Стоит отметить, что плоды вяжущих сортов конической формы. И чтобы они стали менее терпкими и вяжущими, необходимо дождаться его полного созревания.Сочная, вкусная, спелая хурма, которая не вяжет во рту, обычно круглой формы и немного приплюснута. Насыщенный красно-оранжевой цвет плода подскажет вам, что он спелый. Если он тусклого цвета, скорее всего плод не успел созреть. Если вы заметите на кожице плода сухие и тонкие полосочки, то это тоже говорит о спелости фрукта. Необходимо потрогать хурму. Если они очень жёсткая, то не следует покупать её, скорее всего, она тоже не дозревшая. Идеальный вариант, когда при надавливании она сдавливается, но ни в коем случае не растекается. Судить о спелости хурмы можно по листочкам расположенным у плода. Они должны быть сухими с коричневым оттенком. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.