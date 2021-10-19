В Уральске синоптики прогнозируют дождь, переходящий в снег. В дневное время температура воздуха составит +7..+9, ночью похолодает до 0..+2. Ветер северо-западный до 14 метров в секунду.

В Атырау ожидается переменная облачность. Днём ожидается +8..+10 градусов, ночью +7..+9 градусов. Ветер юго-восточный до 20 метров в секунду.

В Актобе - дождь. Днём воздух прогреется до +8..+10 градусов. Ночью похолодает до +2..+4 градусов. Ветер северо-западный до 14 метров в секунду.

В Актау будет дождь. Днём столбики термометра покажут +13..+15 градусов, ночью опустятся до +7..+9 градусов. Ветер северо-западный до 20 метров в секунду.

Погоду на западе, севере и юге страны будет определять ложбина циклона и связанные с ней атмосферные фронтальные разделы, в связи с чем ожидается дождь, на западе – осадки (дождь и снег), лишь на востоке и юго-востоке страны под влиянием отрога антициклона сохранится погода без осадков. На западе и востоке страны ожидается – туман, на юго-востоке, юге и в западной половине страны – усиление ветра.