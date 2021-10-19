Консультативный прогноз погоды на ноябрь 2021 - март 2022 года опубликовал «Казгидромет», передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Последний месяц осени

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Первая половина ноября будет относительно тёплой. На западе, юге и юго-востоке страны ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Самые тёплые дни предполагаются в первой половине месяца, днём температура воздуха может повысится до +18 градусов. Однако во второй половине ноября похолодает до -5..-17 градусов ночью и до -2..-7 градусов ночью. В третьей декаде вновь потеплеет.

Зима

Температура воздуха в декабре предполагается в пределах климатической нормы. Количество осадков - меньше нормы на большей части республики.

Январь будет самым холодным месяцем в году, так как усиливается влияние Монгольского антициклона. В ночные часы столбики термометров в северной половине могут опуститься до -35..-40 градусов, в южной до -22..-30 градусов. Средняя за месяц температура воздуха ожидается ниже нормы на 1-2 градуса на большей части территории республики. Количество осадков по республике предполагается меньше многолетних норм.

В феврале снегопады и метели сохраняться в северной половине Казахстана. Средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на большей части страны. Осадков предполагается около нормы на большей части республики, меньше нормы в юго-западной половине, на западе Центрального Казахстана, больше нормы в горных и предгорных районах юга и юго-востока страны.

Весна

Согласно прогнозу первый месяц весны ожидается холодным. Средняя за месяц температура воздуха ожидается ниже нормы на 1-2 градуса на большей части страны, около нормы - на крайнем западе. Количество осадков в марте предполагается около нормы в северной половине и на крайнем юге, юго-востоке республики, меньше нормы - в южной половине страны.

- Сезонный прогноз представляет собой отклонения от климатической нормы температуры воздуха и осадков, то есть будет месяц теплее или холоднее, дождливей или засушливей по отношению к норме. Средняя оправдываемость сезонных прогнозов составляет 60-65%, - предупредили синоптики.

