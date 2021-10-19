Случай произошёл в Новой Зеландии и умилил миллионы пользователей социальных сетей по всему миру, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Фото: New Zealand Police

Аудиозапись переговоров полиция Новой Зеландии опубликовала в своём . Малыш говорит: «Тётя полицейская? Могу я кое-что сказать? У меня есть игрушки для вас. Приезжайте посмотреть». После трубку берёт отец ребёнка и оператор сообщает, что малыш набрал «111». Мужчина пояснил, что отвлёкся на второго ребёнка, а мама деток болеет.

Положив трубку, диспетчер передала вызова: «Всем свободным патрулям. У нас ребёнок четырёх лет, который хочет показать свои игрушки». Вызов сразу же принял страж порядка по имени Курт.

- Хотя мы не поощряем звонки детей в «111», чтобы показать нам свои игрушки, это было слишком мило, чтобы не поделиться. Констебль Курт из полиции Южного округа отреагировал, прибыв в дом ребёнка, и ему показали множество игрушек. Он также провёл хорошую образовательную беседу с ребёнком и его родителями о том, чтобы использовать «111» только в чрезвычайных ситуациях, - говорится в описании к видео.

