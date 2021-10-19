В Уральске расширяется предприятие, в котором 80% сотрудников с инвалидностью
Раньше это был цех по пошиву одежды, а сейчас целое предприятие площадью 300 квадратных метров, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Сегодня, 19 октября, в Уральске открылось новое здание ТОО «Адванс-маркет». Предприятие по пошиву спецодежды было организовано еще в 2015 году.
- У нас был цех и раньше мы арендовали небольшое помещение. Сейчас в связи с большим спросом на нашу продукцию, мы расширяемся, открываем новое здание площадью 300 квадратных метров, - рассказал директор предприятия Берик Абилкасов.
На сегодняшний день в ТОО трудятся 25 человек, 80% из которых – это люди с ограниченными возможностями, в большинстве глухонемые.
Сами сотрудники связывают большой спрос на свою продукцию хорошим качеством и точными сроками пошива.
- Всегда стараемся дать хорошее качество, постоянно осуществляем контроль на всех этапах производства, и конечно, немаловажно, отпускать продукцию точно в срок, - говорит мастер швейного цеха ТОО «Адванс-Маркет» Гульнара Кенжегулова.
Швея Жамал Махметова при помощи сурдопереводчика рассказывает, что найти работу людям с ограниченными возможностями очень сложно. Не каждый вид деятельности подходит, да и не все руководители готовы принять на работу.
- Я рада, что пришла сюда. Мне нравится новое помещение, большое и светлое. Меня всё устраивает и моя зарплата, и условия труда, - рассказывает Жамал Махметова.
Стоит отметить, что предприниматель открыл предприятие, а потом и расширился, без привлечения государственных средств.
Берик Абилкасов
Анна СУВОРОВАФото Медета МЕДРЕСОВА
