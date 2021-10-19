- У нас был цех и раньше мы арендовали небольшое помещение. Сейчас в связи с большим спросом на нашу продукцию, мы расширяемся, открываем новое здание площадью 300 квадратных метров, - рассказал директор предприятия Берик Абилкасов.

- Всегда стараемся дать хорошее качество, постоянно осуществляем контроль на всех этапах производства, и конечно, немаловажно, отпускать продукцию точно в срок, - говорит мастер швейного цеха ТОО «Адванс-Маркет» Гульнара Кенжегулова.

- Я рада, что пришла сюда. Мне нравится новое помещение, большое и светлое. Меня всё устраивает и моя зарплата, и условия труда, - рассказывает Жамал Махметова.

Сегодня, 19 октября, в Уральске открылось новое здание ТОО «Адванс-маркет». Предприятие по пошиву спецодежды было организовано еще в 2015 году.На сегодняшний день в ТОО трудятся 25 человек, 80% из которых – это люди с ограниченными возможностями, в большинстве глухонемые. Сами сотрудники связывают большой спрос на свою продукцию хорошим качеством и точными сроками пошива.Швея Жамал Махметова при помощи сурдопереводчика рассказывает, что найти работу людям с ограниченными возможностями очень сложно. Не каждый вид деятельности подходит, да и не все руководители готовы принять на работу.Стоит отметить, что предприниматель открыл предприятие, а потом и расширился, без привлечения государственных средств.