– Сначала было проведено заседание региональной конкурсной комиссии, проводилось индивидуальное собеседование с участниками конкурса. Претенденты предлагали свои проекты по развитию села, снимали видеоролики о своей. Мы так же оценивали результаты опросов среди жителей населённого пункта. У акима Чижинского сельского округа Таскалинского района Алгадая Жамбыла по всем критериям были хорошие показатели. По результатам регионального отбора он был признан лучшим и удостоился права защищать честь нашей области на республиканском уровне, - рассказал руководитель департамента агентства по делам государственной службы по Западно-Казахстанской области Галым Турсынбаев.Стоит отметить, что победитель конкурса будет награжден статуэткой "Уздік ауыл әкімі". Алгадай Жамбыл родился в 1989 году, в 2011 году закончил Западно-Казахстанский Государственный университет имени Махамбета Утемисова по специальности "Физическая культура и спорт". На протяжении семи лет работал тренером в детско-юношеской спортивной школе, а следующие три года возглавлял эту школу. Должность акима Чижинского сельского округа Алгадай Жамбыл получил в 2019 году. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
