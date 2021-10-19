– На предприятия, менее 60% сотрудников которых не имеют паспорта вакцинации, будут составляться материалы и направляться к нам. Мы выдадим предписание на устранение нарушений в течение пяти дней. В противном случае мы будем составлять административный протокол по части 1 статьи 425 КоАП РК "Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов", - рассказал Мухамгали Арыспаев.

– В соседних странах, а именно в России, ситуация с коронавирусной инфекцией остается сложной. В больницах у них не хватает кислородных баллонов, понятно, что эта волна и к нам придёт, тем более сейчас границы открыты. Очень важно соблюдать элементарные правила. Хочу подчеркнуть, что с 17 октября мониторинговые группы имеют право проверять государственные и частные объекты и коллективы. В случае, если меньше 60% сотрудников будут вакцинированными, то эти предприятия будут оштрафованы, остальные 40% - это те, кто имеют медотводы. Штрафы довольно существенные, для малого бизнеса сумма штрафа составит 670 тысяч тенге, на крупный - 4,6 миллионов тенге. Если вы не хотите такие деньги платить, то нужно быстро вакцинироваться. При повторном нарушении предприятия могут быть и вовсе закрыты. Давайте не будем рисковать своим здоровьем и здоровьем своих близких и будем придерживаться санитарных требований, - отметил Гали Искалиев.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 19 октября, в областном акимате прошло очередное заседание оперативного штаба по нераспространению коронавирусной инфекции. Главный санитарный врач ЗКО Мухамгали Арыспаев рассказал, что 17 октября в силу вступил новый нормативно-правовой акт и теперь мониторинговые группы имеют право проверять предприятия на предмет вакцинации в будние дни с 10:00 до 17:00.Руководитель управления здравоохранения ЗКО Арман Калибеков отметил, что с начала пандемии в области зарегистрированы 797 летальных случаев от COVID-19. Ежедневно в областную инфекционную больницу поступают 15-25 пациентов, 90% из которых не вакцинированы. Аким ЗКО Гали Искалиев подчеркнул, что вакцины в области достаточно, она делается бесплатно, эффективность свою доказывает.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.