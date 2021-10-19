- Такую акцию мы проводим третий год подряд. Устраиваем мастер-классы, делимся своим опытом, показываем, как и что мы выращиваем. Сначала у нас был маточный сад, выращивали яблони, розы, и в 2011 году заложили питомник хвойных и лиственных деревьев, - вспоминает Елена Уланова.

- Там на пустом месте были высажены огромные деревья, которые выглядели так, как будто они там росли много лет, этим я этим была очень удивлена. Секрет заключается в том, что корневая система, сформированная по системе воздушной обрезки корней air–pot, позволяет выращивать большие деревья, которые при пересадке в любое время года практически не страдают. Саженцы деревьев выращивают в специальных «дышащих» ёмкостях. Приживаемость, при дальнейшем качественном уходе, может составлять 100%, - говорит Елена Константиновна.

- Сегодня состоялась прекрасная экскурсия, это очень хорошее мероприятие, которое связано с основной стратегией государства, где необходимо до 2025 года высадить два миллиардов деревьев. В поддержку крестьянское хозяйство ежегодно проводит такие акции, владельцы приглашают различные общественные организации. Мы принимаем участием уже второй год. Очень полезное занятие, которое обогащает наши знания. Считаю, этот опыт нужно масштабировать на территории всей области, чтобы появлялось больше крестьянских хозяйств, питомников для озеленения населённых пунктов. К этому стоит подойти ответственно, нужно выбирать при посадке те деревья, которые лучше приживаются с учетом специфики почвы местности, тогда мы можем сделать чище экологию, защитить почву от эрозии, опустынивания и засоления. Улучшится ландшафт местности. Мы, компания КПО б.в., поддерживаем начинания и инициативы направленные на улучшение экологической ситуации в регионе, - рассказала начальник отдела по работе с населением и местными органами управления компании КПО б.в. Зульфия Музафарова. Представитель ЖКХ Уральска Джамиля Ниязова отметила, что знания, которыми делится Елена Константиновна, необходимо применять при озеленении города. - Если высадить все эти деревья в Уральске, он станет как с картинки, - сказала Джамиля Ниязова.

15 октября в крестьянском хозяйстве «Уланов П.С.» организовали день открытых дверей. По старой традиции для гостей была организована экскурсия по питомнику, где Елена Уланова делилась «секретами» правильного ухода и посадкой различных растений, от маленьких цветов до высоких деревьев. На акцию пригласили друзей, коллег, партнёров и представителей государственных органов.Собственник хозяйства отмечает, что в области с резко-континентальным климатом нелегко вырастить такую красоту, необходимо вкладывать не только силы и время, но и всю душу. На примере владелица питомника рассказала о правилах посадки хвойных растений на постоянное место, а также о системе air-pot, которую впервые увидела в Нидерландах на выставке «ЭКСПО-2015».К слову, территория питомника занимает более 90 гектаров земли, на 30 из которых высажены различные растения, кустарники и деревья. Сейчас крестьянское хозяйство в западном регионе Казахстана является одним из крупных производителей посадочного материала.Из числа приглашенных были представители крупной компании КПО б.в., которые отметили, что для создания удивительного и необыкновенно красивого питомника Улановых основателям пришлось колоссально потрудиться.