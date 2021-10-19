– Несовершеннолетняя от полученных травм скончалась до приезда бригады скорой помощи. Причины и мотивы произошедшего выясняются. Проводится досудебное расследование по статье 105 УК РК «Доведение до самоубийства», - пояснили в полиции.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Трагедия произошла 17 октября в 18:45. По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, на "102" поступило сообщение о том, что с окна подъезда дома № 112В в 11 микрорайоне упала несовершеннолетняя девочка. Прибывшим нарядом полиции на земле перед подъездом указанного дома обнаружен труп 13-летней девочки, которая выпрыгнула с балкона подъезда 20-го этажа 25-ти этажного дома.