- За период руководства из 28 человек в коллективе уволились 22 работника. В отношении подчинённых Тохтасунов груб, высокомерен, постоянно переходит на личности в период эмоциональных всплесков, неуравновешен. Постоянно угрожает увольнением без оснований, использует нецензурную брань, оскорбляет работников. Ответственность за свои решения в работе пытается переложить на подчиненных. Расточителен, склонен к роскоши за счёт денег компании, - говорится в жалобе.

- Сокращение предполагает, что у работодателя отсутствуют финансовые средства содержать штат в прежнем режиме. Однако готовый Фонд оплаты труда по новому расписанию составил 122 миллиона тенге против 72 миллионов тенге по старому. Таким образом ФОТ был увеличен на 49 миллионов тенге, - говорится в жалобе.

- Доходы СПК за девять месяцев этого года с аналогичным периодом прошлого года уменьшились на 28%, когда расходы увеличились на 22%. В том числе 83% понесенных расходов в этом году пришлось на последние шесть месяцев и составили 339 миллионов тенге. Предоставляемая информация о заключённых более 30 инвестиционных проектах не соответствует действительности. С 25 марта по первое августа были заключены договора с пятью инвесторами, при этом с тремя инвесторами работа по привлечению была проведена до прихода Тохтасунова, - отметается в документе.

Социально-предпринимательские корпорации (СПК) — это устойчивые бизнес-структуры, осуществляющие свою деятельность с целью получения прибыли от производства и продажи товаров и услуг. СПК «Батыс» (позже была переименована в "Орал", а затем в "Акжайык") была создана Указом Президента Республики Казахстан от 17 сентября 2007 года. Основным предметом деятельности АО «СПК «Aqjaiyq» является содействие экономическому развитию Западно-Казахстанской области, путем консолидации усилий государственного и частного секторов. С сайта СПК "Акжайык"

Алимжан Тохтасунов. Фото: uigur.zhetisu.gov.kz Подчиненные написали коллективную жалобу на председателя СПК Aqjaiyq в ЗКО. Свое письмо они адресовали администрации президента РК, Агентству по дела госслужбы и акиму ЗКО. Сотрудники считают, что после прихода нового руководителя, СПК переживает финансовый и имиджевый кризис. Председатель провёл чистку кадров через оскорбления и унижение работников. В коллективной жалобе говорится, что за семь месяцев правления председателя Тохтасунова уволился практически весь коллектив, работавший до его прихода. Часть работников ушли в декретные отпуска, чтобы не быть уволенными.Также сказано, что Тохтасунов ввёл новое штатное расписание для всех работников, согласно которому сокращены некоторые должности.В письме отмечается, что Тохтасунов практикует "постоянное привлечение определённых работников, в том числе себя, к работе в выходные дни без видимой целесообразности, что наносит административные расходы СПК и ущерб предприятию".Подчинённые просят отстранить от занимаемой должности Тохтасунова. Также к письму-жалобе были приложены подписи работников. Журналистам "МГ" побывали на рабочем месте Алимжана Тохтасунова, однако там сообщили, что он на совещании в акимате. Не удалось до него и дозвониться.