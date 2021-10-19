Стоимость хлеба за январь-сентябрь выросла на 6,1% по сравнению с январём-сентябрём прошлого года, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

По данным аналитиков Energyprom.kz, цена на ржаной-пшеничный хлеб увеличилась на 9,9%, на пшеничный хлеб из муки высшего сорта — на 7,8%, из муки первого сорта — на 5,1%. При чем подорожал хлеб во всех регионах страны. Но заметнее всего цены выросли на севере Казахстана. В ЗКО стоимость хлеба выросла на 5,3%.

При этом аналитики отмечают спад потребления хлеба в рационе казахстанцев. За полгода они съели в среднем 16,5 килограмм пшеничного хлеба из муки первого сорта, что на 3,5% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Производство же хлеба уменьшилось на 17,9%. Правда и в прошлом году отмечался спад, хоть и не такой значительный - на 9,2%.

