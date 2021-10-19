– Мы выезжаем на аварийно-спасательные работы. Комплектация техники производства АО "УральскАгроРемМаш" отличается от других, надёжная, высокая проходимость, металл из нержавейки, лестницы более приспособлены к нашей работе. У нас ещё есть машины на списание, а это около 45% всей имеющейся техники по области, - говорит начальник пожарной части Айдар Джумагалиев.

– В городе функционируют восемь пожарных частей. Большая часть нагрузки выпадает на северо-восточную часть города, но именно там у нас нет пожарных частей. Район большой, постоянно растёт, по нормативам наши подразделения должны располагаться каждые три километра. Нам нужно открыть ещё две пожарные части: на северо-восточной части города и в районе Подстепного. В каждой части должно быть как минимум по четыре единицы техники, и не только пожарной, но и машины для выезда на аварийно-спасательные работы, - говорит Ернур Утегенов.

Сегодня, 19 октября, в профессиональный праздник спасателей аким области Гали Искалиев посетил пожарную часть №5, которая расположена по улице К. Аманжолова. Она была образована в далёком 1865 году, называлась "Михайловская" и была единственной пожарной частью на весь город. Огнеборцы тех времен передвигались на лошадях, которые были запряжены телегой с бочкой на 40 литров воды. Стоит отметить, что пожарная часть считается самой старой не только по области, но и по республике. Сейчас в расположении пожарной части №5 находятся семь единиц техники (произвела местная компания) и более 60 человек личного состава.По словам начальника ДЧС ЗКО Ернура Утегенова, в пожарной части регулярно проводятся занятия для личного состава. К слову, здесь работают 64 человека. Для них так же предусмотрена комната отдыха, так как пожарные заступают сразу на 24 часа.