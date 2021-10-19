– На одной из улиц города Уральск житель привязал собаку к машине и ехал. Таких людей должны знать. Можно этого человека на всеобщее обозрение. Чтобы на него весь город пальцем показывал и он понес наказание, - пишет автор видео.

– Что это такое? Люди совсем озверели? Я не могу понять, зачем так издеваться над животными? - пишет жительница города Индира. – Собираем петицию всем Уральском, чтобы живодера наказали, - написал уралец Иван. – А что, снимать, наверное, интересней, чем остановить водителя, что-то сказать или сделать. У нас люди только и умеют снимать и выкладывать видео и всё, больше ничего, - возмутилась жительница города Галина.

– Кажется он и сам не знает, что сзади привязан пес. Кто-то другой привязал видимо, - пишет горожанин Олег. – Мое мнение, что его просто кто-то подставил. Скорее всего водитель и сам об этом не знал. А вот кто снимал это видео, скорее всего был в курсе всего, - предположила жительница города Гульмира.

– Собака, к сожалению, скончалась. Данный факт зарегистрирован в управлении полийии. В настоящее время сотрудниками устанавливаются причины произошедшего, - подчеркнули в ведомстве.

Скриншот с видео В Instagram-пабликеопубликовано шокирующее видео, где привязанную к машине собаку протащили по дороге. Автор ролика снимает происходящее из машины, которая едет позади и утверждает, что кадры были сняты в Уральске.За короткое время пост набрал множество просмотров и сотни комментариев. Многие пользователи возмутились происходящим.Однако многие пользователи предположили, что водитель авто с привязанной собакой мог и не заметить животное, либо кто-то решил его подставить.Между тем, в департаменте полиции уже установили водителя авто. Им оказался 55-летний житель Уральска.Стоит отметить, что это далеко не первый случай в Казахстане, когда водители привязывают собак к авто и волочат по улицам городов. Редакция "МГ" по этическим причинам не публикует видео. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.