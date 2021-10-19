Если вы амбициозный и готовы зарабатывать, хотите расти и развиваться, то мы приглашаем именно вас в команду молодых и талантливых специалистов.
В команду требуются:
Менеджер по продажам
Требования:
Высшее образование, опыт работы на аналогичной должности, умение вести переговоры, знание языков (русский, казахский), грамотная устная письменная речь, беспрепятственный выезд в командировки.
Ассистент руководителя
Требования:
выполнение личных поручений и просьб руководителя, ведение документации, координация и распределение телефонных звонков, корреспонденции и посетителей.
Личные качества:
исполнительность, ответственность; грамотность, стрессоустойчивость, инициативность.
Также:
Специалист по ТБ (не полный рабочий день)
Маркетолог (SMM-специалист)
IT специалист
Конструктор технолог
Сварщики (5-6 разряда, с навыками создания герметичных швов при сваривании труб)
Токарь
Фрезеровщик
Обращаться по телефону +77752353301 с 09:00 до 18:00 Резюме отправлять на [email protected]
