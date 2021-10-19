Если вы амбициозный и готовы зарабатывать, хотите расти и развиваться, то мы приглашаем именно вас в команду молодых и талантливых специалистов. В команду требуются:
  • Менеджер по продажам Требования: Высшее образование, опыт работы на аналогичной должности, умение вести переговоры, знание языков (русский, казахский), грамотная устная письменная речь, беспрепятственный выезд в командировки.
  • Ассистент руководителя Требования: выполнение личных поручений и просьб руководителя, ведение документации, координация и распределение телефонных звонков, корреспонденции и посетителей. Личные качества: исполнительность, ответственность; грамотность, стрессоустойчивость, инициативность.
Также:
  • Специалист по ТБ (не полный рабочий день) Маркетолог (SMM-специалист)
  • IT специалист
  • Конструктор технолог
  • Сварщики (5-6 разряда, с навыками создания герметичных швов при сваривании труб)
  • Токарь
  • Фрезеровщик
Обращаться по телефону +77752353301 с 09:00 до 18:00 Резюме отправлять на [email protected]