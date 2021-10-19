передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

- В основном обращения поступают от жителей сельской местности, которые проживают в частных домах, где вероятнее всего водятся эти ядовитые насекомые. По приезду пострадавшим от укусов скорпионов оказывается первая помощь, при необходимости, в зависимости от состояния, производится госпитализация в стационары. Как правило, обратившиеся находятся под амбулаторным наблюдением врачей на дому, - рассказали в ведомстве.

Пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области сообщила, что с первого по 19 октября на пульт к диспетчерам Скорой помощи поступило 23 вызова от жителей области, которых укусили скорпионы.К счастью, в стационарах детской областной больницы и областной больницы №1 пациентов с укусами скорпионов нет.