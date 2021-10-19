– На данном участке дороги проводятся дорожно-ремонтные работы, видимость не ограниченная, технические средства регулирования имеются. Факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», - отметили в полиции.

Фото предоставлено пресс-службой ДП Актюбинской области Трагедия произошла 18 октября около 20 часов на дороге Самара - Шымкент близ посёлка Карабутак Айтекебийского района. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, 30-летний водитель ВАЗ-2115 въехал на участок, где проводились дорожно-ремонтные работы и наехала на 49-летнего работника ТОО, который регулировал движение участке. Далее авто въехал в стоящий на полосе встречного движения большегруз WAF. В результате ДТП водитель и пассажир ВАЗ-2115 от полученных травм скончались на месте ДТП. Второй пассажир и работник ТОО госпитализированы в больницу Айтекебийского района.