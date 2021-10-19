Сельчане говорят, что восьмилетний ребенок и в жару и в дождь ходил на улице в рваной одежде и пас скот, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
13 октября в 20:15 сотрудники полиции распространили информацию о пропаже восьмилетнего Дениса Горшунова
, жителя села Зелёное района Байтерек. По тревоге немедленно подняли весь личный состав районного отдела полиции, привлекли кинологов. Поиски мальчика длились всю ночь, и в 7:00 ребёнка нашли спящим на чужом сеновале. Он уснул в стогу сена. Выяснилось, что Денис живет вместе с бабушкой и отцом. Мама мальчика умерла в 2018 году.
Между тем после публикации в редакцию "МГ" написали десятки жителей села Зелёное, которые рассказали, что в этой истории не всё так просто.
– Раньше жила в этом поселке. Когда увидела пост сразу же позвонила подруге, которая говорит, что над мальчиком издевались. Всё лето пас скот, а когда его нашли, он просил не отдавать его обратно, - говорит бывшая жительница села Арай.
– Ребенок был одет как попало. Рваное трико, рваная куртка на голое тело, - написала западноказахстанка Наталья.
В пятницу, 15 октября, корреспонденты "МГ" отправились в село Зелёное района Байтерек. Дома, где живет семья мальчика, никого не оказалось. Но о приключившейся истории с восьмилетним Денисом знает весь посёлок. Люди охотно начали рассказывать о том, что видели своими глазами. Выяснилось, что мальчик переехал сюда летом этого года, жил с бабушкой по отцовской линии и её сожителем.
– Здесь его держат как раба. Сейчас он живет с дедушкой, но он ему не родной, это сожитель его бабушки. Мамы у него нет, а отец живёт и работает в городе. Бабушка часто и надолго уезжает в город. Соседи говорят, что Денис всё лето пас коров, доил их, убирал навоз. Частенько прибегал к соседям и говорил, что дедушка его бьет. Они его отмывали, кормили, поили, иногда он оставался ночевать, не хотел идти домой. Но потом этот мужчина начал угрожать соседям и говорить, что у них будут проблемы. Соседи оказывается сообщили об этом в школу и акиму, но никто не реагировал на проблему. Хорошо, что в тот день он пропал, так он хоть немного обратил на себя внимание, теперь его, надеюсь, заберут, - рассказывает жительница села Зоя Сериковна.
Оказалось, что неравнодушные соседи часто отдавали мальчику одежду. Однако по непонятным причинам, Денис всё время ходил в рваной одежде.
Другой житель села Николай рассказал, что Денис часто приходил в их магазин и просил поесть.
– Мы с мамой работаем в этом магазине, открываемся в 6:00, а Денис в это время уже пасёт коров, закрываемся в 21:00, а он до сих пор ходит со скотом. В жару и в дождь мальчик ходил на улице. Часто приходил в магазин и просил что-нибудь поесть, спрашивал: "А что у вас можно без денег взять?", мы естественно, ему давали поесть. На еду кидался как дикий, однажды мама достала для него шоколад, так он за две секунды его слопал. На вид всегда бледный, худой, невыспавшийся, - рассказывает Николай.
Владельцы дома, на сеновале которого нашли спящего Дениса, наотрез отказались разговаривать с журналистами. Свой отказ они аргументировали тем, что боятся. Однако чего или кого они опасаются - уточнять не стали.
В сельском акимате заявили, что не знают подробности случившегося.
– Они переехали только в этом году из Уральска. Мальчик живёт с родной бабушкой, правда, время от времени уезжает в город. Я не могу никаких комментариев давать. Я даже не знаю, что там происходило. На месте работали полицейские, учителя. Мальчика сейчас забрали, правда, я не знаю куда, - заявила сотрудница сельского акимата Жанылсын Курманкулова.
Директор школы, где учится Денис, оказался более многословным. Мирхат Есенгалиев рассказал, что педагоги несколько раз посещали дом, где живёт ребенок, ознакомились с жилищными условиями и в день пропажи принимали активное участие в поисках.
– Денис Горшунов учится в третьем классе во вторую смену. Ему восемь лет, в сентябре этого года начал посещать нашу школу, до этого обучался в городе. Он никогда не опаздывал, без причины не пропускал занятия, всегда был чисто и опрятно одет. Воспитывается у бабушки и дедушки, отец мальчика выписал доверенность на имя бабушки. Очень умный, воспитанный ребенок, классный руководитель ничего подозрительного за ним не замечала. Живет мальчик в двухкомнатном доме, там чисто. О плачевных условиях жизни ребёнка нам никто не сообщал, да и сам Денис ни на что не жаловался, следов побоев на нём не было, - рассказал Мирхат Есенгалиев.
Кроме этого директор школы отметил, что мальчик пропал вечером после того, как встретил скот с пастбища. Классному руководителю позвонила бабушка Дениса и сказала, что он не пришёл домой.
– Я немедленно собрал всех работников школы и мы приступили к поискам, разослали информацию во все чаты, вызвали участкового. До 6:00 искали его, и только в 7:30 он нашёлся, - добавил Мирхат Есенгалиев.
Между тем, по информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, сейчас Денис временно находится в центре адаптации для несовершеннолетних в Уральске.
– Опекуном ребёнка является отец. На следующей неделе состоится заседание комиссии по делам несовершеннолетних, где будет решатся дальнейшая судьба ребенка, - рассказали в полиции, при этом не уточнив, почему ребенка забрали в центр адаптации, если семья на учёте не состояла.
Корреспонденты "МГ" пытались связаться с бабушкой Дениса, выслушать их версию и задать интересующие вопросы. Однако по месту жительства застать её не удалось, на телефонные звонки она не отвечает.
