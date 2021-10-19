- В настоящее время в домашних условиях получают лечение 286 человек, в модульной больнице - 94, во второй областной больнице – 13 пациентов, в районных инфекционных стационарах - 35. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 70 человек, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили 24 заболевших коронавирусной инфекцией. В Атырау подтверждено 17 новых случаев инфицирования COVID-19, четыре заболевших - на месторождении Тенгиз, пять заражённых - в Жылыойском районе. Заболевание у 15 пациентов протекает с соответствующими симптомами, у девяти человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечился 21 человек.Отметим, что по темпам распространения инфекции Атырауская область перешла в "жёлтую" зону.