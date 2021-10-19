Стражи порядка нашли мать младенца, тело которого 18 октября обнаружили среди мусора, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

В пресс-службе департамента полиции Шымкента сообщили, что установили личность матери, ей оказалась гражданка 1996 года рождения. Подозреваемую доставили в полицию.

Тело новорождённого нашли 18 октября в мусорном баке сотрудники обслуживающей город организации. Следов насильственной смерти обнаружено не было. Полиция завела уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребёнка». Иную информацию в интересах следствия не разглашают.

