- Кайрат Нурлыбаев признан подозреваемым по уголовному делу по факту растраты бюджетных средств путём незаконной выплаты инвестиционных субсидий в размере 83,7 миллиона тенге сельскохозяйственному производственному кооперативу "Бұйырғын", - говорится в пресс-релизе.

Кайрат Нурлыбаев. Фото с сайта акимата Атырауской области В областном акимате дали разъяснения по делу замакима региона Кайрата Нурлыбаева. Сообщается, что 13 июля этого года постановлением прокурора Нурлыбаев признан подозреваемым.Также уточняется, что заключение договоров инвестиционного субсидирования и выплаты инвестиционных субсидий осуществлялись с 26 июня по 4 декабря 2019 года - в период работы Кайрата Нурлыбаева руководителем управления сельского хозяйства Атырауской области (назначен на указанную должность 5 июня 2019 года). На сегодняшний день кооперативом "Бұйырғын" задолженность в размере 83,7 млн тенге возмещена в полном объеме. Стоит отметить, что на должность заместителя акима Атырауской области Нурлыбаев назначен в январе 2021 года.