Гражданский «блюститель порядка» задержан, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

В полицию обратился 31-летний житель посёлка Жапек батыра. Мужчина заявил, что его избили в одном из кафе. Заключение судебно-медицинской экспертизы определило у потерпевшего перелом челюсти, что относится к телесным повреждениям средней тяжести.

- По подозрению в совершении преступления участковые инспектора установили и задержали 32-летнего жителя посёлка Иргели, который признался в избиении и пояснил, что в кафе пьяный потерпевший громко и неприлично выражался нецензурной бранью. Он сделал мужчине замечание. В ответ, буянивший полез драться. Он не сдержался и ударил один раз последнего кулаком в челюсть, и, как оказалось, сломал её, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

Проводится досудебное расследование.

