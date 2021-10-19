Ночные клубы возобновят работу в Казахстане, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Об этом в ходе доклада на заседании правительства сказал министр здравоохранения Алексей Цой. Учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации по COVID-19 в стране, а также охват вакцинацией более 70% подлежащего контингента, МВК приняла решение с 20 октября разрешить:
- посещение пациентов медико-социальных объектов (дома престарелых, инвалидов, дома ребёнка и другие) при предоставлении посетителями документа о получении полного курса вакцинации против COVID-19 или документа с отрицательным результатом лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток.
- Деятельность ночных клубов только для лиц с «зелёным» статусом с соблюдением заполняемости до 50%, но: не более 100 человек в регионах, находящихся в «зелёной» зоне; не более 70 человек в регионах, находящихся в «жёлтой» зоне; не более 50 человек в регионах, находящихся в «красной» зоне.
Также решено продлить время работы объектов бизнеса, участвующих в проекте Ashyq:
- в «зелёной зоне» до 3:00 часов, лидеров проекта - до 5:00.
- в «жёлтой» зоне до 1:00 часов, лидеров проекта - до 3:00.