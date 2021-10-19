посещение пациентов медико-социальных объекто в (дома престарелых, инвалидов, дома ребёнка и другие) при предоставлении посетителями документа о получении полного курса вакцинации против COVID-19 или документа с отрицательным результатом лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток.

Деятельность ночных клубов только для лиц с «зелёным» статусом с соблюдением заполняемости до 50%, но:

не более 100 человек в регионах, находящихся в «зелёной» зоне;

не более 70 человек в регионах, находящихся в «жёлтой» зоне;

не более 50 человек в регионах, находящихся в «красной» зоне.