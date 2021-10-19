Ревнивый муж свою вину признал, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

В пресс-службе департамента полиции Атырау рассказали, что 17 октября к стражам порядка обратилась 36-летняя жительница города. В её ванной комнате неизвестный установил скрытую камеру. Подозреваемым оказался зять женщины.

- Он приревновал свою жену, которая из района в город часто приезжает к своей сестре домой и установил скрытую камеру в ванной комнате у заявительницы. А также он подсоединил камеру к карманному зарядному устройству, - рассказали правоохранители.

Свою вину мужчина признал. В отношении него ведётся досудебное расследование по статье за нарушение неприкосновенности частной жизни.

