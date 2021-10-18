Фото с сайта pexels.com Они ни чем не уступают обычным крышкам, а наоборот, намного проще в использовании. Только вот ко всем плюсам закручивающихся крышек, есть один жирный минус. Их не так просто открыть. Сложность в открывании возникают из-за того что внутри банки образуется вакуум, который не дает открутить крышку без усилий. Многие справляются с этой проблемой под воздействием высоких температур и применением физической силы. А еще они пытаются из нагретой банки, поддевая крышку кончиком ножа, спустить воздух. Такой способ довольно не безопасный. При неправильном воздействии, банка может треснуть. Ничего если осколки попадут в продукт, это еще полбеды, а вот если ими поранить серьезно руку, без врачебной помощи не обойтись. Мы вам расскажем, как легко, просто и безопасно открыть банку. Итак, одной рукой взять ее за дно, а кулаком второй руки не сильно стукнуть по крышке сверху. Тогда воздух зайдет внутрь и крышка без труда откроется. Поверьте, таким способом, вы уж точно не причините себе вреда. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.