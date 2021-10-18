Их будет 40 по городу, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото из архива "МГ"
По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, в целях снижения аварийности с 19 по 22 октября в Уральске будет запущен тестовый режим работы установленных 40 стационарных автоматических систем фиксации скорости "Призма-StoS".
Все места установки обозначены информационно-указательными знаками 5.42 (Фотовидиофиксация)
.
23 октября с 00:01 системы будут работать в штатном режиме.
Список адресов автоматических систем фиксации скорости в Уральске:
1. ул. Жамбыла напротив д.229 (ограничение 60 км/ч);
2. «М-32» 260км, 3-дачная, (ограничение 60 км/ч);
3. «М-32» 258км, (ограничение 60 км/ч);
4. ул. С.Датова, св. опора№116, (ограничение 60 км/ч);
5. ул. Курмангалиева напротив детского сада №43 и №41 (ул. Курмангалиева 3/2 и 5/3 ) (ограничение 60 км/ч);
6. ул. Курмангалиева между ул. Чуйкова и ул. Панфилова, св. опора №15, (ограничение 60 км/ч)
7. Окружное шоссе АЗС "Нефтек" (ограничение 80 км/ч);
8. ул. Молодежная напротив д.№1/1, св. опора №59, (ограничение 60 км/ч);
9. ул. Черекаева, 32 , (ограничение 60 км/ч);
10. ул. Махамбет - Исатая, 84 (ограничение 40 км/ч);
11. ул. С.Датова, мкр. Строитель, (ограничение 60 км/ч);
12. ул. С.Датова напротив авторынка "Байтерек", (ограничение 60 км/ч);
13. А/д «Уральск-Желаево» «4-й мкр.», световая опора № 3 (ограничение 40 км/ч);
14. А/д «Уральск-Желаево», св. опора №18 (ограничение60 км/ч);
15. А/д «Уральск-Желаево», свет. Опора № 36 (ограничение 60 км/ч);
16. А/д «Уральск-Желаево» напротив АЗС "ВенОйл" (ограничение 60 км/ч);
17. А/д «Уральск-Желаево свет. опора № 132 (ограничение 60 км/ч);
18. А/д «Уральск-Каменка-гр.РФ», свет опора №87 (ограничение 60 км/ч);
19. А/д «Уральск-Каменка-гр.РФ», свет. опора №72 (ограничение 60 км/ч);
20. ул. Жангир хана, св. опора №54 (ограничение 60 км/ч);
21. ул. Пугачева, св. опора №10 (ограничение 60 км/ч);
22. ул.Махамбета-Исатая, напротив д. №50 (ограничение 60 км/ч);
23. ул. Белая казарма, напротив д.№1 (ограничение 60 км/ч);
24. ул. Белая Казарма, напротив д.№4 (ограничение 40 км/ч);
25. ул. Шолохова, АЗС «Бином», (ограничение 60 км/ч);
26. ул. Шолохова, напротив ТД «Парасат» ул. Есенжанова 42/4 (ограничение 60 км/ч);
27. пр. Абулхаир-хана, св. опора № 68 (ограничение 60 км/ч);
28. пр. Абулхаир-хана, св. опора №87 (ограничение 40 км/ч);
29. пр. Абулхаир-хана, 2/1 св. опора №19 (ограничение 40 км/ч);
30. пр. Н.Назарбаева, 197 (ограничение 40 км/ч);
31. пр. Абая, 246/6. (ограничение 60 км/ч.);
32. пр. Абая, 198. (ограничение 60 км/ч.);
33. пр. Н. Назарбаева 215/1 (ограничение 60 км/ч.);
34. путепровод "Омега" (ограничение 60 км/ч);
35. ул. Тайманова напротив ресторана «Махаббат» д. 242 (ограничение 60 км/ч);
36. ул. Гагарина, 1 (ограничение 60 км/ч).
37. ул. Жангир-хана напротив д.25 (ограничение 60 км/ч);
38. ул. Жангир-хана напротив д.50 (ограничение 60 км/ч);
39. ул. Жангир-хана, св. опора №127 (ограничение 60 км/ч);
40. ул. Брусиловского напротив дома 26 (ограничение 60 км/ч);
Напомним, ещё в январе этого года журналисты "МГ" обратились за комментариями к замначальника ДП ЗКО Жанболату Жаншину. Тогда он отметил, что в 2020 году на приобретение и установку камер, интеллектуальных перекрёстков и скоростемеров выделено 870 миллионов тенге. На эти деньги планировалось установить 200 камер "Безопасный двор", которые будут подключены к центру оперативного управления, 40 скоростемеров и 14 интеллектуальных перекрёстков. Подрядной организацией, предоставляющей данные услуги, являлся ТОО "ЛинкС". Со слов Жанболата Жаншина, в связи с пандемией задерживалась поставка оборудования, но оно полностью соответствуют техническим характеристикам. Из них уже установлено 197 камер "Безопасный двор" и все скоростемеры. Ещё оставалось установить 14 интеллектуальных перекрестков. Более того, в официальном запросе полицейские ответили, где именно установят
новое оборудование. Ответить, когда их включат, заместитель департамента полиции ЗКО затруднился.
Позже стало известно, что департамент полиции региона подал исковое заявление
на ТОО "ЛинкС" о признании подрядной организации недобросовестным участником государственных закупок. Иск судом удовлетворен не был. Тем не менее, компания демонтировала все камеры. Получить комментарий от ТОО "ЛинкС" получить не удалось.
Позже в полиции сообщили места, где установили новые скоростемеры
.
