Натуральный продукт пчеловодства бывает вязким и тягучим. Попробуйте взять его ложкой, он будет стекать непрерывно, образует горку и не растекается. При взбалтывании он не теряет однородную консистенцию. При этом мёд не должен содержать кристалликов сахара.

сахара. По вкусу натуральный мёд бывает сладким и приятным, некоторые имеют горьковатый или терпкий привкус. А вот после гречишного мёда может появиться першение в горле.

По запаху мёд может отличаться друг от друга в зависимости от сорта, может ощущаться лёгкий аромат подсолнуха, гречихи, акации, каштана, дягиля, посторонних запахов быть не должно.

В домашних условиях выявить фальсификат не так уж и сложно. Достаточно в ложку мёда добавить каплю йода. Поддельный мёд приобретет синий оттенок. При этом он будет расслаиваться, иметь мутную консистенцию и посторонний осадок. Будет присутствовать неприятный запах и посторонние вкусы.

Фото с сайта Pixabay.com Чаще всего нас пытаются обмануть купажированием мёда, то есть смешиванием настоящего мёда с дешевым аналогом. А ещё продают несвежий застоявшийся мёд как продукт со свежего урожая. Для этого его нагревают, после чего мёд непременно потеряет все свои полезные свойства. А чтобы он стал подходящей концентрации, в него добавляют крахмал либо воду.