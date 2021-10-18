- Натуральный продукт пчеловодства бывает вязким и тягучим. Попробуйте взять его ложкой, он будет стекать непрерывно, образует горку и не растекается. При взбалтывании он не теряет однородную консистенцию. При этом мёд не должен содержать кристалликов сахара.
- По вкусу натуральный мёд бывает сладким и приятным, некоторые имеют горьковатый или терпкий привкус. А вот после гречишного мёда может появиться першение в горле.
- По запаху мёд может отличаться друг от друга в зависимости от сорта, может ощущаться лёгкий аромат подсолнуха, гречихи, акации, каштана, дягиля, посторонних запахов быть не должно.
- В домашних условиях выявить фальсификат не так уж и сложно. Достаточно в ложку мёда добавить каплю йода. Поддельный мёд приобретет синий оттенок. При этом он будет расслаиваться, иметь мутную консистенцию и посторонний осадок. Будет присутствовать неприятный запах и посторонние вкусы.
