Недобросовестные продавцы часто идут на обман покупателей, тем самым желая получить свою выгоду. Отличить натуральный мед от поддельного не легко, но можно. Предлагаем вашему вниманию несколько способов. Как отличить настоящий мед от фальсификата. Выбираем самый натуральный продукт пчеловодства Фото с сайта Pixabay.com Чаще всего нас пытаются обмануть купажированием мёда, то есть смешиванием настоящего мёда с дешевым аналогом. А ещё продают несвежий застоявшийся мёд как продукт со свежего урожая. Для этого его нагревают, после чего мёд непременно потеряет все свои полезные свойства. А чтобы он стал подходящей концентрации, в него добавляют крахмал либо воду. Как выбрать настоящий мед?
  • Натуральный продукт пчеловодства бывает вязким и тягучим. Попробуйте взять его ложкой, он будет стекать непрерывно, образует горку и не растекается. При взбалтывании он не теряет однородную консистенцию. При этом мёд не должен содержать кристалликов сахара.
  • По вкусу натуральный мёд бывает сладким и приятным, некоторые имеют горьковатый или терпкий привкус. А вот после гречишного мёда может появиться першение в горле.
  • По запаху мёд может отличаться друг от друга в зависимости от сорта, может ощущаться лёгкий аромат подсолнуха, гречихи, акации, каштана, дягиля, посторонних запахов быть не должно.
  • В домашних условиях выявить фальсификат не так уж и сложно. Достаточно в ложку мёда добавить каплю йода. Поддельный мёд приобретет синий оттенок. При этом он будет расслаиваться, иметь мутную консистенцию и посторонний осадок. Будет присутствовать неприятный запах и посторонние вкусы.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.