19 октября в Западно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Уральске синоптики прогнозируют днём переменную облачность, ночью - дождь. В дневное время температура воздуха составит +12..+14, ночью похолодает до +7..+9. Ветер южный до 14 метров в секунду.

В Атырау ожидается переменная облачность. Днём ожидается +17..+19 градусов, ночью +9..+11 градусов. Ветер северо-западный до 14 метров в секунду.

В Актобе - переменная облачность. Днём воздух прогреется до +13..+15 градусов. Ночью похолодает до +4..+6 градусов, дождь. Ветер южный до 10 метров в секунду.

В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +18..+20 градусов, ночью опустятся до +10..+12 градусов. Ветер северо-западный до 12 метров в секунду.

По-прежнему под влиянием обширного антициклона на большей части территории страны сохраняется погода без осадков, лишь на западе республики с ложбиной циклона ожидается дождь.