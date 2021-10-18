Пострадавшие говорят, что им некуда идти, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".17 октября в 19:10 загорелся шестиквартирный жилой дом барачного типа, расположенный на улице Оте Мусина. Площадь пожара составила 250 квадратных метров. Как рассказали погорельцы, всю ночь огнеборцы тушили пожар. Пламя охватило сначала крышу, а потом перешло на квартиры. Три квартиры сгорели полностью, остальные частично. Но всё залито водой и восстановлению не подлежит. Пострадали семьи Ивановых, Якушиных, Бураковых, Скрипцовых (им принадлежит две квартиры), Гольцевых. Они рассказывают, что несмотря на то, что дом был построен 1895 году, он бы простоял ещё вечность.
- Этот дом очень качественной постройки, каждый из нас тут сделал ремонт. Все соседи дружные. А сейчас случилась такая беда. Мы предполагаем, что возгорание произошло от проводки. Тут нет людей, которые ведут асоциальный образ жизни. Все работающие и приличные люди. Сейчас ждём акт о пожаре от ДЧС ЗКО и только потом пойдем с ним в акимат. Деваться некуда, пойдем просить помощи, потому что у каждого из нас нет денег даже восстановить то, что было. Строительные материалы очень дорогие, - рассказал житель сгоревшего дома Мехман Мамедов (сын Ларисы Ивановой).Когда был пожар, погорельцам пришлось ночевать в машинах. Некоторые ушли к родственникам.
- Понятно, что родня у всех есть, но у них своя жизнь, - говорит Лариса Иванова.К счастью, в пожаре никто не пострадал. Погорельцы намерены не бросать даже полуразрушенные дома. Единственная семья, где есть несовершеннолетний ребенок, это семья Якушиных. Погорельцы говорят, что экспертизу о пожаре проводят 15 дней, но это очень долго для них. Совсем скоро похолодает, они переживают, что останутся на улице. К слову, по всему двору, где расположен дом, лежат вещи, которые успели вынести во время пожара жильцы. Пострадавшие надеются на помощь со стороны властей. В пресс-службе акимата Уральска сообщили, что после обращения, погорельцам будет назначена компенсация от отдела занятости и социальных программ Уральска. Все, кто желают помочь погорельцам, могут перечислить средства на номера карт троих семей:
- Номер карты Каспий Голд - 4400 4301 22 24 3311 привязан на имя Калерии Уразбаевой (дочь Ларисы Ивановой).
- Номер карты АТФ банка - 4971 4977 7098 5732 привязан на имя Владимира Буракова.
- Номер карты Каспий Голд - 5169 4971 6390 9173 привязан на имя Людмилы Якушиной.