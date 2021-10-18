«Антиковидный» запрет на въезд в Россию более не распространяется на членов семей иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории РФ, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото с сайта Pixabey

Как сообщили в консульском департаменте министерства иностранных дел России, к членам семьи относятся супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновлённые, опекуны и попечители. Въезд возможен при предъявлении ими копии документа, подтверждающего степень родства или установление опеки.

- В случае отсутствия между государством гражданства родственника и РФ соглашения о безвизовых поездках, приглашающее лицо должно обратиться в МВД России для оформления приглашения, которое будет являться основанием для выдачи российским консульским учреждением обыкновенной частной визы его родственнику, - говорится в сообщении.

Ранее въехать в страну могли только члены семей российских граждан.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.