Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Фото: almatyairport/Instagram

В пресс-службе департамента полиции на транспорте сообщили о задержании мужчина в аэропорту Алматы. Стражи порядки предоставили видео (внимание, присутствует ненормативная лексика). На кадрах видно, как мужчина толкает правоохранителя и обзывает его, используя нецензурные выражения. Женщина, возможно работница кофейни, просит дебошира успокоится, пугая его тем, что стражи порядка задержат его. «Да не заберут меня», - уверенно отвечает мужчина.

- Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он демонстрировал окружающим явное неуважение, не реагировал на законные требования, а также выражался нецензурной бранью в адрес сотрудника полиции. Факт зарегистрирован по статье за оскорбление представителя власти, совершенное публично. Проводится расследование, - рассказали в ведомстве.

Стоит отметить, что с начала года департамент зарегистрировал 20 фактов, связанных с оскорблением, неповиновением и применением насилия в отношении сотрудников полиции. Материалы по всем правонарушениям направлены в суд.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.