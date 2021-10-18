59-летний нарушитель задержан, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

В пресс-службе департамента полиции Алматы рассказали, что наезд произошёл ночью 17 октября. Патрульные обратили внимание на Hyundai, который ехал по односторонней улице Кабанбай батыра в запрещённом направлении. Требованию стражей порядка остановиться водитель не подчинился.

– По радиостанции патрульным нарядом была незамедлительно передана ориентировка на указанное авто и координаты её передвижения. Полицейский Мейржан Бисембаев, нёсший службу на экологическом посту в направлении города Талгар попытался остановить правонарушителя, который, не останавливаясь, на полном ходу сбил инспектора. С переломами обеих ног, разрывом внутренних органов, закрытой черепно-мозговой травмой сотрудник полиции был госпитализирован. Водитель задержан, – сообщил начальник управления местной полицейской службы Алматы Манап Саттаров.

Позже выяснилось, что 59-летний нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

