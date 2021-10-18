Болезнь Камилы Нугумашевой не излечима, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Девочке с врождённым гиперинсулинизмом из Уральска выписали пожизненное лечение Родители Камилы Нугумашевой Олег и Марина не в первый раз обращаются к казахстанцам за помощью. Впервые о них узнали читатели 23 ноября 2017 года. Тогда после рождения их дочери был поставлен диагноз врождённый гиперинсулинизм. При этом заболевании поджелудочная железа вырабатывает много инсулина, который поглощает всю глюкозу в организме ребенка. Аппарат для измерения уровня инсулина в поджелудочной железе был только в Дании и Турции. Девочке необходимо было провести молекулярно-генетическое исследования генов и хирургическое лечение, иначе мозг новорождённой мог быть поражён, после чего она осталась бы инвалидом на всю жизнь. Однако местные врачи смогли только поддерживать её состояние, и то недолгое время. Родители тогда начали сбор денежных средств. Отец Камилы обращался к министру труда РК на сайте электронного правительства. Немецкий фонд Ein Herz fur Kinder на лечение девочки выделил 10 тысяч евро. Также 15 тысяч евро было перечислено из фонда "Клуба добряков". К счастью, сумма была собрана полностью, Камила прошла полное обследование в Дании, где ей подтвердили неутешительный диагноз, а после назначили диету и постоянный приём лекарств. Сейчас Камиле уже три года. Редакция "МГ" в сентябре писала о том, что Камиле Нугумашевой приходится каждый день пить лекарство, чтобы продолжать жить. Уже 11 октября девочка была в Москве, она прошла курс реабилитации, на деньги собранные неравнодушными казахстанцами. 17 октября они вернулись домой. По словам мамы Камилы Нугумашевой Марины, в общей сложности им удалось собрать 1,2 миллиона тенге. 500 тысяч поступили на карточку от казахстанцев, остальную часть собрали и перечислили волонтеры из Уральска. - На реабилитацию, обследование и проживание у нас ушло 900 тысяч тенге, на оставшиеся деньги мы закупили лекарства. Теперь нашей дочке увеличили дозу, так как наблюдается задержка речевого развития. Поездка нам далась нелегко, в клинике для правильных результатов анализов приходилось ей выдерживать двухдневное голодание, потом повлияла перемена климата, Камила была нервной, гиперактивной и раздражительной. Но по приезду домой стресс куда-то исчез. Сейчас чувствует себя хорошо. Теперь нам предстоит постоянное посещение невролога, логопеда и дефектолога. Её болезнь неизлечима, - рассказала Марина Нугумашева. Также она поблагодарила всех казахстанцев, которые помогли им с поездкой.
- Конечно, без помощи добрых людей мы бы не смогли съездить, мы теперь спокойны. Камила полностью обследована, нам дали назначение, будем принимать ежедневно таблетки и жить. Низкий поклон всем за помощь, - заключила Марина Нугумашева.
Фото предоставлено Мариной Нугумашевой