Ужасную находку обнаружили сегодня, 18 октября, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

В пресс-службе департамента полиции Шымкента сообщили, что в ведомство поступило сообщение от сотрудников компании «ЛТД-Турмыс», занимающейся санитарной очисткой города. Они в ходе очистки мусорных баков по улице Рыскулова обнаружили труп новорожденного. На теле малыша отсутствуют визуальные признаки насильственной смерти.

- По данному факту начато досудебное расследование по статье «Убийство матерью новорожденного ребёнка». На месте работает следственно-оперативная группа. Иная информация в целях соблюдения и обеспечения тайны следствия разглашению не подлежит, - говорится в сообщении.

Видео с места события портал Otyrarkz опубликовал на своей странице в .

