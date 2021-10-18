Ужасную находку обнаружили сегодня, 18 октября, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
В пресс-службе департамента полиции Шымкента сообщили, что в ведомство поступило сообщение от сотрудников компании «ЛТД-Турмыс», занимающейся санитарной очисткой города. Они в ходе очистки мусорных баков по улице Рыскулова обнаружили труп новорожденного. На теле малыша отсутствуют визуальные признаки насильственной смерти.
- По данному факту начато досудебное расследование по статье «Убийство матерью новорожденного ребёнка». На месте работает следственно-оперативная группа. Иная информация в целях соблюдения и обеспечения тайны следствия разглашению не подлежит, - говорится в сообщении.
Видео с места события портал Otyrarkz опубликовал на своей странице в.
Третьего октября в Атырауской области 31-летняя многодетная женщина выбросила в уличный туалет своего новорождённого ребенка. Младенца нашла случайная прохожая, врачам удалось его спасти. В конце сентября 28-летняя жительница ЗКО продала своего новорожденного ребёнка двум жителям Бурлинского района.