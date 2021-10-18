Аналитики брокера Tranio рассказали корреспонденту портала «Мой ГОРОД», чем вызван интерес казахстанцев к рынку Турции.

Изображение Alp Cem с сайта Pixabay

В сентябре 2021 года граждане Казахстана купили 210 объектов недвижимости на территории Турции и заняли седьмое место среди самых активных иностранных покупателей. Эти данные опубликовал 13 октября Турецкий статистический институт.

По сравнению с предыдущим месяцем покупательская активность казахстанцев в Турции выросла на 19,3%. В целом, за первые девять месяцев 2021 года казахстанцы совершили 1 339 сделок по покупке недвижимости в Турции. За тот же период 2020 года они купили 664 объекта недвижимости –– в два раза меньше, чем в этом году.

Большинство сделок среди иностранцев в сентябре 2021 года — 20% — было совершено гражданами Ирана. За ними следуют иракцы, на третьем месте — россияне. Чаще всего иностранцы покупают жильё в Стамбуле (2 995 сделок с иностранцами), Анталье (1 358) и Анкаре (408).

- Средний бюджет инвесторов при этом упал: в 2021 году средняя стоимость объектов, приобретённых казахстанцами в Турции, –– 155 тысяч евро, тогда как в 2020 году средний бюджет составлял 195 тысяч евро. Чаще всего казахстанцы выбирают квартиру, а не дом. В 2021 году примерно 50% покупателей Tranio из Казахстана оставили заявки на квартиру в Турции, а 40% –– выбрали частный дом. Причиной тому может быть наличие в квартирах управляющей компании, с которой собственник может меньше переживать за сохранность жилища в те месяцы, когда он сам не живёт в Турции. Ещё 10% рассматривают и дома, и квартиры одновременно, - рассказали аналитики.

Также жители Казахстана отдают предпочтение объектам с вторичного рынка.

Аналитики считают, что казахстанская диаспора является одной из самых крупных в Турции, с чем и связан интересен в недвижимости. Большинство выходцев из Казахстана живёт в Стамбуле, также у иммигрантов популярны Анталья, Анкара и Бурса.

- Казахстанцы активно скупают жильё в Турции на протяжении последних лет. Основная мотивация инвесторов –– возможность получить ВНЖ или гражданство Турции на более выгодных условиях по сравнению с аналогичными европейскими программами. В отличие от других стран с подобными программами, Турция выдаёт ВНЖ за покупку недвижимости любой стоимости. Другая причина популярности Турции у казахстанцев –– это относительно низкие цены. В Турции за 40–50 тысяч долларов можно купить однокомнатную квартиру в современном ЖК с бассейном. Для сравнения, в Испании или Португалии цены в два раза выше. Нестабильность турецкой лиры тоже способствовала тому, что цены снизились, - считают эксперты.

Всего за сентябрь в Турции было продано более 147 тысяч домов и квартир. Более 6 тысяч из этих сделок были заключены с иностранцами.

