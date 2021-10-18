Газ отключают на время замены участка газопровода в Бостандыкском районе Алматы, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

В «КазТрансГаз Аймак» предупредили, что 18 и 19 октября газоснабжение отключат в жилых домах и на объектах в микрорайоне Нур Алатау (квадрат улиц Аль-Фараби - Токжайлау - Кажекеева - Подгорная) и в микрорайоне Мирас (улица Лисянского).

- Просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Ремонтно-аварийными бригадами принимаются все необходимые меры для скорейшего восстановления нормального режима работы по газоснабжению потребителей, - говорится в сообщении компании.

